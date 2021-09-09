Согласно данным Росстата, темпы роста инфляции в годовом выражении продолжают расти, но эксперты предполагают, что пик вскоре может быть пройден.

По сравнению с июлем августовские показали оказались выше на две десятых. Инфляция ускорилась до 6 целых и 6 десятых процента. Почти на 2 десятых выросли и цены. Вместе с тем, продукты стали дешевле, что характерно для последнего летнего месяца, однако в годовом выражении они почти на 8 процентов больше, чем в 2020 году. Примерно настолько же больше придется платить и за непродовольственные товары и услуги. Зато Росстату есть, чем порадовать автомобилистов. До этого, в течении 8 недель темпы роста стоимости бензина опережали инфляцию, но в начале сентября цена упала почти на три десятых процента. Вице-президент центра стратегических разработок Диана Каплинская связывает стабилизацию в этой отрасли с возможным снижением уровня инфляции к концу года. Пик может быть пройдет в начале сентября – цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что по данным второго квартала этого года экономика восстановилась до уровня 4 квартала 2019 года.