Пользователи крупных игровых ресурсов столкнулись с проблемами после блокировки Роскомнадзором ряда VPN-сервисов

Пользователи крупных игровых ресурсов, а также клиенты сайта объявлений Avito столкнулись с проблемами после блокировки Роскомнадзором ряда крупных VPN-сервисов в России.

Сложности возникли у тех, кто играет онлайн в World of Tanks и World of Warships, а также использует крупнейший сервис для потокового онлайн-вещания Twitch. У многих также перестал открываться интернет-сервис для трансляций футбольных турниров FlashScore. Есть проблемы и с BitTorrent – сетевым протоколом для обмена файлами через интернет. Разработчики заблокированных игр рассказали газете Коммерсант, что проблемы затронули не только крупных провайдеров, но и множество региональных. Некоторые признались, что пока не могут найти точную причину сбоя, пишет газета. На сложности с доступом жалуются и посетители сайта Avito, где размещают объявления о товарах, недвижимости, вакансиях и оставляют резюме. Собеседники издания сообщили, что проблемы начались после того как Роскомнадзор почти неделю назад заблокировал крупные VPN-сервисы, в том числе Nord и Express, они входят в рейтинги лучших в мире. По мнению ведомства, при помощи этих сервисов ползователи могу получить доступ к запрещённой информации, в том числе связанной с экстремизмом. Крупнейшие сотовые операторы пеняют на работу оборудования технических средств противодействия угрозам. Их Роскомнадзор установил на сетях по закону о так называемом «суверенном рунете».

Это уже не первая блокировка надзорным ведомством VPN-сервисов на территории страны.