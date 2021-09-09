В Индонезии суд должен вынести решение по делу о «чистом воздухе»

Истцы хотят добиться усиления контроля за экологической обстановкой в стране.

Вот уже два года индонезийцы бьются за модернизацию национальных стандартов качества воздуха. Они просят власти своей страны, в том числе, президента, обратить внимание на проблемы с экологией. Истцы уверяют, что чиновники должны не только ужесточить действующие стандарты, но и ответить по закону за ошибки прошлого. А именно, за невыполнение права граждан на чистый воздух.

Иски в суд подали 32 человека. Среди них и те, чей организм пострадал от загрязнённой окружающей среды. По их мнению, власти, в частности, могли не допустить строительства огромного количества заводов, осуществляющих открытое сжигание отходов.

Согласно исследованиям, проведённым экологами в 2019 году, Индонезия — лидер Юго-Восточной Азии, по количеству преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха. А в столице государства Джакарте и вовсе уровень наиболее опасных для здоровья частиц в несколько раз превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

По данным ООН, ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирает порядка семи миллионов человек.