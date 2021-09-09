В Пхеньяне состоялся военный парад по случаю 73-й годовщины основания КНДР

Об этом сообщило государственное информагентство ЦТАК. По его данным, на мероприятии присутствовал лидер республики Ким Чен Ын, однако, судя по сообщению, с традиционной речью перед приглашенными он не выступал.

ЦТАК также не уточняет, были ли на параде представлены стратегические вооружения. Мероприятие готовилось в атмосфере секретности. Время его проведения не анонсировалось.

Прошлый военный парад состоялся в Северной Корее в январе этого года. Тогда Ким Чен Ын пообещал укрепить ядерный арсенал страны.