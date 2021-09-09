В Греции на острове Крит похоронят композитора и политического деятеля Микиса Теодоракиса

Тело привезут в город Ханья на Крите, чтобы провести отпевание, а затем и сами похороны. Как писали местные СМИ, на прощание пришли тысячи людей, чтобы зажечь свечи в византийской церкви Панагии Горгоэпикоос. В траурных мероприятиях принимали участие и высокопоставленные чиновники страны, а также президент Греции.

Микис Теодоракис известен не только в своей родной стране, но и во всем мире. Именно он написал «палестинский национальный гимн», но самым узнаваемым, пожалуй, считается музыкальное произведение «Сиртаки» для фильма «Грек Зорба».

Композитор не только писал музыку, но и активно занимался общественной и политической деятельностью. Так, он выступал противником сближения Греции и Израиля. Кроме того, Теодоракис удостоен наград разных стран. Например, в 2007 году получил орден Дружбы за вклад в укрепление и развитие российско-греческих культурных связей.

Согласно завещанию, Теодоракиса похоронят на одном из местных кладбищ, на протяжении этого дня в интернете еще будет доступна электронная книга соболезнований.