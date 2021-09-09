Высшая инстанция суда ЕС может вынести решение по поводу спора между Францией и Испанией из-за шампанского

В суд пожаловались французские производители шампанского — родины игристого вина. Они утверждают, что каталонские бары и рестораны нарушают права на название, защищённое европейским законом. Поскольку именуют напиток уменьшительно-ласкательным словом «шампанильо».

Делать этого ни в коем случае нельзя, настаивают французы. Они обратились с иском в Европейский суд в Люксембурге. Решения этой высшей инстанции не могут быть обжалованы. Представители ответчика уверяют, что хотя законы ЕС направлены на защиту наименования слабоалкогольного напитка, в использовании изменённого названия от шампанского нет ничего противозаконного.

Адвокаты надеются выиграть спор в суде. При этом юристы обратили внимание, что если на вывеске будет название «шампанильо» или то, что ассоциируют с шампанским, к примеру, бокалы, в таком случае суд может посчитать нарушением действия рестораторов и вынести решение не в их пользу.

Ранее Франции удавалось выиграть большинство исков по защите своего бренда.