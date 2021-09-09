Матвиенко считает, что РФ примет участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана на посольском уровне

Ранее назначенный заместителем премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар написал в «Твиттере», что на церемонию вступления в должности нового правительства приглашены представители шести стран, включая Россию.

РИА «Новости» сообщили со ссылкой на источник в движении «Талибан», что мероприятие назначено на 11 сентября. Это, напомним, 20-летняя годовщина терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. После этого США начали военную операцию в Афганистане.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Алексей Малашенко назвал эту дату символичной.

Впрочем, официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин не подтвердил информацией о том, что инаугурация нового правительства Афганистана состоится 11 сентября.

Талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.