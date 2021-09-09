Франция сегодня простится с легендарным актером кино и театра Жан-Полем Бельмондо. Он скончался в понедельник на 89-м году жизни. Артисту воздадут государственные почести. Церемонию, которая пройдет на территории исторического Дома Инвалидов, возглавит президент республики Эмманюэль Макрон.