Франция сегодня простится с легендарным актером кино и театра Жан-Полем Бельмондо. Он скончался в понедельник на 89-м году жизни. Артисту воздадут государственные почести. Церемонию, которая пройдет на территории исторического Дома Инвалидов, возглавит президент республики Эмманюэль Макрон.
2021-09-09T05:09:15+03:00
2021-09-09T05:09:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 09 сентября 2021
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