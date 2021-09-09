Президент Владимир Путин примет сегодня участие в XIII саммите БРИКС. Он пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством. Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры стран — участниц объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках «пятерки», в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавируса. Планируется также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.