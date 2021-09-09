Президент Владимир Путин примет сегодня участие в XIII саммите БРИКС. Он пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством. Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры стран — участниц объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках «пятерки», в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавируса. Планируется также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.
2021-09-09T05:08:25+03:00
2021-09-09T05:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 09 сентября 2021
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