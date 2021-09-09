Суд взыскал с экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 22 млн долларов по иску Генпрокуратуры

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов по иску Генпрокуратуры. Еще 104,5 миллиона долларов должен заплатить Альфа-банк.

По версии ведомства, Абызов инвестировал под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram средства, незаконно полученные от продажи компании СИБЭКО. Когда проект не состоялся, средства подлежали возврату в Россию. Но Абызов перечислил их на счета «транзитных иностранных компаний», а затем они перешли в собственность Альфа-банка. Еще часть он направил на счета подконтрольных ему лиц, считает Генпрокуратура. Экс-министр и банк вину отрицают и намерены обжаловать судебное решение.

Абызов с 2019 года находится под арестом по делу об экономических преступлениях. В прошлом году суд по иску Генпрокуратуры взыскал с него 32 миллиарда рублей по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности.