Вдову правозащитника Сергея Мохнаткина арестовали на 16 суток за пикет в поддержку арестованных крымских татар. Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко признал 50-летнюю Анну Кречетову виновной в повторном нарушении правил проведения акций. По мнению судьи, это мероприятие требовало согласования. Кречетова не признала вину.

6 сентября суд в Крыму арестовал крымскотатарского политика и журналиста Наримана Джеляла и еще двух человек по делу о «повреждении газопровода». Кроме того, полиция задержала десятки человек, которые вышли к зданию ФСБ, чтобы поддержать своих земляков.