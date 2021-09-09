Число жертв взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до пяти

Под завалами обнаружено тело пятого погибшего. По предварительным данным, это 10-летний мальчик. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Остается неизвестной судьба двух человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв в ногинской девятиэтажке произошел накануне утром. Обрушились часть внешней стены и перекрытия со второго по пятый этажи. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать утечка газа.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске отменили празднование Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим.