Комиссия по безопасности стран-участниц МКС рекомендует продолжить эксплуатацию станции после 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».

В настоящее время сроком завершения эксплуатации Международной космической станции определен 2024 год, однако обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го, а, возможно, и до 2032 года.

В Роскосмосе ранее сообщили, что гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить эти вопросы на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах в октябре.