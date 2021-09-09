Комиссия по безопасности стран-участниц МКС рекомендует продолжить эксплуатацию станции после 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
В настоящее время сроком завершения эксплуатации Международной космической станции определен 2024 год, однако обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го, а, возможно, и до 2032 года.
В Роскосмосе ранее сообщили, что гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон могут обсудить эти вопросы на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах в октябре.
Комиссия по безопасности стран-участниц МКС рекомендует продолжить эксплуатацию станции после 2024 года
Комиссия по безопасности стран-участниц МКС рекомендует продолжить эксплуатацию станции после 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».