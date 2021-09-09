Цены на автомобильное топливо в России упали впервые за год. Как передает ТАСС со ссылкой на Росстат, бензин в среднем подешевел на 15 копеек, дизтопливо — на 7. До этого восемь недель подряд цены росли выше инфляции.
В Минэнерго пояснили, что ценовая ситуация на рынке топлива улучшается благодаря нефтяным компаниям. Несмотря на продолжающиеся ремонты НПЗ, они полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка.
В свою очередь эксперты «РИА Новости» отмечают, что россияне стали возвращаться из отпусков по стране. Таким образом, начал падать повышенный сезонный спрос.
Цены на автомобильное топливо в России упали впервые за год
Цены на автомобильное топливо в России упали впервые за год. Как передает ТАСС со ссылкой на Росстат, бензин в среднем подешевел на 15 копеек, дизтопливо — на 7. До этого восемь недель подряд цены росли выше инфляции.