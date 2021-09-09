Талибы пообещали, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин. Но с соблюдением законов шариата. Об этом сказал представитель движения Забиулла Муджахид французскому телеканалу BFMTV. До этого жительницы Кабула вышли на акцию протеста с требованием обеспечить участие женщин в управлении страной. Днем ранее талибы объявили состав временного правительства и фактически исключили такую возможность.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация