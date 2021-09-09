«Политико»: Президент США Джо Байден намерен предложить созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Президент США Джо Байден намерен предложить созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Как ожидается, он пройдет в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. Об этом сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники. По их данным, Белый дом уведомил о своих планах некоторые страны. Однако официальные приглашения еще не отправлены. Вашингтон, как пишет издание, в частности, намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от COVID-19 и медикаментов развивающимся странам, пути улучшения производства препаратов, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием. Предполагается, что Байден объявит о саммите во время сегодняшнего обращения к нации, посвященном ситуации с распространением коронавируса.
2021-09-09T04:07:16+03:00
2021-09-09T04:07:16+03:00
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04:07, 09 сентября 2021
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