«Политико»: Президент США Джо Байден намерен предложить созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Президент США Джо Байден намерен предложить созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Как ожидается, он пройдет в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. Об этом сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники. По их данным, Белый дом уведомил о своих планах некоторые страны. Однако официальные приглашения еще не отправлены. Вашингтон, как пишет издание, в частности, намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от COVID-19 и медикаментов развивающимся странам, пути улучшения производства препаратов, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием. Предполагается, что Байден объявит о саммите во время сегодняшнего обращения к нации, посвященном ситуации с распространением коронавируса.