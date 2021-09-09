Пользователи игровых и стриминговых сервисов испытывают проблемы с доступом на фоне блокировок VPN-сервисов в России

Пользователи игровых и стриминговых сервисов массово жалуются на проблемы с доступом на фоне начатых Роскомнадзором блокировок VPN-сервисов. С трудностями сталкиваются, в том числе пользователи World of Tanks, Twitch, FlashScore, BitTorrent, Avito, а также зрители онлайн-трансляций футбольный матчей FlashScore. Проблемы есть и у провайдеров проводного интернета, пишет газета «Коммерсант». Источники издания в «большой четверке» операторов рассказали, что причиной проблем стала работа технических средств противодействия угрозам. В Роскомнадзоре не связывают недоступность ресурсов со своими ограничениями.