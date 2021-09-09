Президент России встретится сегодня в Москве с руководителем Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему интеграции в рамках Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, в связи с предстоящим саммитом Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

Путин и Лукашенко в этом году встречались уже четыре раза, последний — 13 июля в Санкт-Петербурге. Все переговоры проходили на российской территории.