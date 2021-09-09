Пользователи крупных игровых и стриминговых сервисов начали испытывать проблемы с доступом

Пользователи крупных игровых и стриминговых сервисов, включая World of Tanks, Twitch, FlashScore и BitTorrent, а также клиенты Avito начали испытывать проблемы с доступом. Компании и операторы связи связывают это с блокировками VPN-сервисов в России, которые Роскомнадзор начал 3 сентября. В самом ведомстве так не считают, пишет газета «Коммерсант». Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что сбои будут происходить по мере расширения списка ресурсов, угрожающих устойчивости рунета.
2021-09-09T03:11:05+03:00
2021-09-09T03:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 09 сентября 2021
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