Годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум второй раз за лето. В августе она достигла 6,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Как отмечает РБК, это максимум с августа 2016 года, когда была зафиксирована инфляция на уровне 6,9%. Предыдущий пятилетний рекорд был установлен в июне — 6,5%.

Продовольственные товары, включая алкоголь, в прошлом месяце подорожали на 7,7% в годовом выражении, непродовольственные — на 7,9% Рост цен на услуги составил 3,8%.

Из продуктов за год наиболее существенно подорожали сахар, подсолнечное масло и куриное мясо. Из непродовольственных — стройматериалы.

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года инфляция в России составит 5%, в Минфине считают, что она будет существенно выше.