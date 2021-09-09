На месте взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске обнаружено тело пятого погибшего. По предварительным данным, это 10-летний мальчик, сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС. Остается неизвестной судьба двух человек. Поисково-спасательная операция продолжается. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших госпитализированы.

Взрыв произошел накануне утром в девятиэтажке в Ногинске. Обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Как сообщается, эпицентр находился в одной из квартир, его причиной могла стать утечка газа, оставленного на ночь для обогрева. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске отменили празднование Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим.