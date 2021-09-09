В Москве построят вокзал для высокоскоростных поездов в Санкт-Петербург. Он появится на Комсомольской площади рядом с Ленинградским вокзалом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская правда». Он отметил, что на месте маленькой станции Каланчевская уже открыли большую платформу для МЦД-2, а через 1,5 года планируется построить платформы для МЦД-4. «Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и высокоскоростная магистраль», — заключил мэр.

Ожидается, что время в пути от Москвы до Петербурга сократится до 2,5 часов — это на 1,5 часа меньше, чем на «Сапсане».