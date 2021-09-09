Новые власти Афганистана призвали членов свергнутого правительства вернуться в страну

Новые власти Афганистана призвали чиновников свергнутого правительства вернуться в страну, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление назначенного талибами председателя временного кабинета министров Мохаммада Хасан Ахунда. Он пообещал также гарантию безопасности дипломатам, посольствам и сотрудникам организаций по оказанию гуманитарной помощи. По его словам, «Талибан» намерен установить позитивные и прочные отношения со всеми странами в регионе и за его пределами.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация