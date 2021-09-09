По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в ковид-больнице в Северной Македонии. Это число может возрасти, написал в Твиттере министр здравоохранения страны Венко Филипче. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Ранее министр сообщил, что «пожар уже потушен, все бригады скорой помощи мобилизованы для оказания помощи пострадавшим».
2021-09-09T02:10:20+03:00
2021-09-09T02:10:20+03:00
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02:10, 09 сентября 2021
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