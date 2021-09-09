Замначальника инженерных войск РФ Руслана Алахвердиева арестовали на 2 месяца по делу о взятке в особо крупном размере

Замначальника инженерных войск России Руслана Алахвердиева арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный суд. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в отношении генерал-майора также возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По словам собеседника агентства, Алахвердиева обвиняют в получении взяток от строительных организаций — подрядчиков по госконтрактам, а также в привлечении к работам на своей даче подчиненного военнослужащего.
2021-09-09T02:09:21+03:00
2021-09-09T02:09:21+03:00
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02:09, 09 сентября 2021
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