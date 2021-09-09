Замначальника инженерных войск РФ Руслана Алахвердиева арестовали на 2 месяца по делу о взятке в особо крупном размере

Замначальника инженерных войск России Руслана Алахвердиева арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный суд. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в отношении генерал-майора также возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По словам собеседника агентства, Алахвердиева обвиняют в получении взяток от строительных организаций — подрядчиков по госконтрактам, а также в привлечении к работам на своей даче подчиненного военнослужащего.