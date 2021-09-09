На протестовавших против закона о СМИ-иноагентах журналисток составили протоколы о нарушении правил проведения митинга

На протестовавших против закона о СМИ-иноагентах журналисток издания «Важные истории» составили протоколы о нарушении правил проведения митинга. Ирину Долинину, Алесю Мароховскую и Полину Ужвак отпустили из полиции спустя примерно четыре часа после доставления туда, сообщает проект ОВД-Инфо. Девушки сообщили, что в протоколах указаны «совершенно лживые данные» — якобы пикетчицы не соблюдали требуемое расстояние 50 метров. Кроме того, неправильно указано время «завершения акции». Журналисток задержали накануне во время одиночных пикетов у здания Минюста в Москве. Изначально полицейские планировали провести с ними беседу и отпустить, но после начальник отдела заявил, что «ситуация поменялась».

По решению Минюста «Важные истории», Алеся Мароховская и Ирина Долинина включены в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»