В столице американского штата Вирджиния Ричмонд снесли статую генерала армии конфедератов Роберта Ли. Об этом сообщает The New York Times. Один из крупнейших монументов деятелям Юга времен гражданской войны установили в городе в 1890 году. Памятник стал первым из шести, которые появились в честь конфедератов на главном городском бульваре. Он оставался последним уцелевшим. Губернатор штата распорядился снести его еще летом прошлого года, однако этому мешали юридические сложности. На прошлой неделе Верховный суд Вирджинии вынес окончательное решение. Теперь статуя будет находится на государственном складе.