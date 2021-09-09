Центробанк предложил изменить подход к вступлению в силу новых законов в России. Необходимо предусмотреть обязательный временной промежуток между подписанием закона и вступлением его в силу, если он требует принятия подзаконных актов, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, чьи слова передает РБК. В качестве примера Банк России приводит свой релизный подход, применяемый при принятии нормативных актов: он предполагает введение в действие новых мер 1 октября или 1 апреля, но не ранее чем через шесть месяцев после публикации соответствующих документов. По мнению ЦБ, такой метод надо распространить на все вступающие в силу законы.
2021-09-09T01:07:22+03:00
2021-09-09T01:07:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 09 сентября 2021
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