Из хранилища в Подмосковье попытались похитить капсулы с «криопациентами». В этом один бывший учредитель компании «КриоРус» обвинил другую экс-учредительницу, с которой раньше состоял в браке. Компания, созданная в 2006 году, единственная в России занималась заморозкой и хранением тел умерших людей и животных для их возможного оживления в будущем. Позже супруги Данила Медведев и Валерия Удалова разошлись и каждый из них решил создать свой аналогичный бизнес. Теперь Медведев обвиняет бывшую жену в том, что она хотела похитить контейнеры с телами ради развития новой компании, что могло нанести ущерб умершим. Удалова утверждает, что еще будучи директором «КриоРус» оформила продажу емкостей с «криопациентами» своей фирме.