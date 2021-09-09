Из хранилища в Подмосковье попытались похитить капсулы с «криопациентами». В этом один бывший учредитель компании «КриоРус» обвинил другую экс-учредительницу, с которой раньше состоял в браке. Компания, созданная в 2006 году, единственная в России занималась заморозкой и хранением тел умерших людей и животных для их возможного оживления в будущем. Позже супруги Данила Медведев и Валерия Удалова разошлись и каждый из них решил создать свой аналогичный бизнес. Теперь Медведев обвиняет бывшую жену в том, что она хотела похитить контейнеры с телами ради развития новой компании, что могло нанести ущерб умершим. Удалова утверждает, что еще будучи директором «КриоРус» оформила продажу емкостей с «криопациентами» своей фирме.
2021-09-09T01:06:31+03:00
2021-09-09T01:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 09 сентября 2021
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