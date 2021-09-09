Тверской суд Москвы арестовал на 16 суток участницу пикета против преследования крымских татар Анну Кречетову. Ее признали виновной в повторном нарушении законодательства о митингах. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Екатерину Селезневу. Активистку задержали 6 сентября во время пикета у здания Администрации президента. Незадолго до этого были задержаны еще два человека, выступавших с акцией на ту же тему.