Тверской суд Москвы арестовал на 16 суток участницу пикета против преследования крымских татар Анну Кречетову. Ее признали виновной в повторном нарушении законодательства о митингах. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Екатерину Селезневу. Активистку задержали 6 сентября во время пикета у здания Администрации президента. Незадолго до этого были задержаны еще два человека, выступавших с акцией на ту же тему.
2021-09-09T01:05:54+03:00
2021-09-09T01:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 09 сентября 2021
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