Число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске выросло до четырех. После полуночи из-под завалов извлекли тело женщины, сообщает региональный главк МЧС. В числе ранее найденных погибших, предположительно, девочка-подросток, и двое взрослых. Еще примерно 15 человек пострадали, более 170 были эвакуированы. По словам источника в экстренных службах, судьба трех жительниц дома остается неизвестной. Разбор завалов на месте обрушения продолжается. Он может продлиться до утра.

Взрыв газа в девятиэтажке в Ногинске произошел прошлым утром. В результате часть дома обрушилась. Власти отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим.