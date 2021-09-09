Гагаринский суд Москвы взыскал с Михаила Абызова и Альфа-банка 126 миллионов долларов

Это продолжение дела, по которому с Абызова было решено взыскать 32 миллиардов рублей. Часть этих денег — 116 миллионов долларов он по версии следствия вывел за рубеж и вложил в блок-чейн проект братьев Дуровых, однако комиссия по ценным бумагам США запретила такого рода операции и средства подлежали возвращению в Россию. С учетом процентов сумма выросла до 126 миллионов долларов. Суд признал, что активы получены коррупционным путем и подлежат изъятию в доход государства. Сторона Абызова в лице адвоката Юлия Тая заявила, что непременно будет обжаловать вердикт. По словам защитника, часть денег принадлежат гражданину Швейцари, а еще часть юридическому лицу этой страны и суду не удалось доказать их связь с Абызовым.

Михаил Абызов уже два года находится в СИЗО. Следствие по его делу продолжается.