Россия и Белоруссия начинают сегодня масштабные военные учения «Запад-2021»

Они пройдут на фоне обеспокоенности западных стран этими манёврами.

Учения пройдут на территории России и Белоруссии, а также в южной части Балтийского моря. В них примут участие почти 200 тысяч военных, 800 единиц боевой техники, в 10 раз меньше самолётов и вертолётов и 15 кораблей, сообщили в министерстве обороны. В Калининградскую область перебросили резервистов. В Белоруссию направили около двух с половиной тысяч российских военных, туда же прилетели истребители Су-30. Военно-воздушные силы соседних республик вместе займутся охраной воздушных границ Союзного государства, сообщили в минобороны. Там рапортовали, что учения «Запад-2021» должны показать бесполезность наращивания сил НАТО у российских границ. Всё это вызывает беспокойство стран Прибалтики, а также Польши, Украины. Польские власти из-за предстоящих учений ввели чрезвычайное положение в регионах, которые граничат с Белоруссией. Со своей стороны Киев назвал манёвры угрозой национальной безопасности.

Учения продлятся до 15 сентября.