ФИФА запретила двум бразильским игрокам «Зенита» – Малкому и Клаудиньо – на протяжении недели выступать за команду

Международная футбольная ассоциация запретила двум бразильским игрокам «Зенита» – Малкому и Клаудиньо – на протяжении недели выступать за свою команду. Таким образом, они пропустят встречи с лондонским «Челси» и грозненским «Ахматом». Это серьезная потеря для петербургского клуба, считает глава редакции газеты «Спорт день за днём» Сергей Бавли.

ФИФА наложила санкции на футболистов из-за того, что ранее «Зенит» досрочно отозвал их из расположения сборной Бразилии. В петербургскоом клуба уже прокомментировали решение футбольной ассоциации: там считают, что такие меры угрожают нарушением спортивного принципа.