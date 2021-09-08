Талибы избили кнутами двух журналистов, которые освещали в Кабуле митинг женщин

Об этом сообщило издание Etilaatroz и опубликовало фотографии спин своих сотрудников с многочисленными следами жестоких ударов. Ранее сегодня жительницы Кабула вновь вышли на акцию протеста. Они несли плакаты с портретом женщины, убитой на восьмом месяце беременности. Талибы отрицают причастность к ее убийству. Ранее талибы запретили женщинам выходить на улицу. Движение «Талибан», которое захватило Афганистан и сформировало новое правительство, в России признано террористическим и запрещено.