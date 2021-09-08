Число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске выросло до трех человек

Этим вечером под завалами найдено тело девочки-подростка, сообщили в МЧС. Остается неизвестной судьба еще четырех женщин, передает ТАСС. Взрыв прогремел утром в панельном девятиэтажном жилом доме. Пострадали 17 человек. Власти Ногинска решили объявить трехдневный траур.