Число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске выросло до трех человек

Этим вечером под завалами найдено тело девочки-подростка, сообщили в МЧС. Остается неизвестной судьба еще четырех женщин, передает ТАСС. Взрыв прогремел утром в панельном девятиэтажном жилом доме. Пострадали 17 человек. Власти Ногинска решили объявить трехдневный траур.
2021-09-08T23:01:43+03:00
2021-09-08T23:01:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 08 сентября 2021
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