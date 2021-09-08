Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов

Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore. Претензии вызвала функция «Умное голосование» в приложении «Навальный» на фоне предстоящих выборов в Госдуму.

Иван Жданов написал поздно вечером в своем «Твиттере», что Роскомнадзор тестировал на крупных операторах связи блокировку так называемых DNS-серверов Google и Cloudfire. По его словам, из-за блокировки этих сервисов очень много людей останутся без доступа к интернету.