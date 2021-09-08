Гвинейские СМИ сообщают, что после военного переворота президент страны жив и находится в отеле

У 83-летнего Альфа Конде отобрали телефон, при этом с ним хорошо обращаются, утверждает местный портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники. Военные захватили власть в Гвинее 5 сентября. В прошлом году президент, который находится у власти 10 лет, получил право еще на два срока в результате референдума.
2021-09-08T22:33:19+03:00
2021-09-08T22:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 08 сентября 2021
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