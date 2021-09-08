Гвинейские СМИ сообщают, что после военного переворота президент страны жив и находится в отеле

У 83-летнего Альфа Конде отобрали телефон, при этом с ним хорошо обращаются, утверждает местный портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники. Военные захватили власть в Гвинее 5 сентября. В прошлом году президент, который находится у власти 10 лет, получил право еще на два срока в результате референдума.