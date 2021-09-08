Израильской радио «Кан» сообщает, что Афганистан покинул последний живший в стране еврей

Уроженец города Герат 62-летний Завулон Симантов был вывезен из Кабула несколько дней назад на автобусе под прикрытием бойцов частной охранной компании, которых нанял израильский предприниматель. Вместе с Симантовым Афганистан покинули около 30-ти афганцев, в основном, женщины и дети. Ранее десятки тысяч человек бежали из Афганистана от движения «Талибан», которое захватило страну. В России организация признана террористической и запрещена.