Израильской радио «Кан» сообщает, что Афганистан покинул последний живший в стране еврей

Уроженец города Герат 62-летний Завулон Симантов был вывезен из Кабула несколько дней назад на автобусе под прикрытием бойцов частной охранной компании, которых нанял израильский предприниматель. Вместе с Симантовым Афганистан покинули около 30-ти афганцев, в основном, женщины и дети. Ранее десятки тысяч человек бежали из Афганистана от движения «Талибан», которое захватило страну. В России организация признана террористической и запрещена.
2021-09-08T22:32:59+03:00
2021-09-08T22:32:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900608-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 08 сентября 2021
Загрузка комментариев...