Студент из США Тревор Рид, по словам его адвоката, помещен в штрафной изолятор мордовской колонии

Его защита выясняет, что произошло, сказала ТАСС адвокат Виктория Буклова. Она добавила, что сотрудники колонии также не разрешают ее подзащитному общаться по телефону с родственниками. Суд в Москве прошлым летом признал американца Тревора Рида виновным в применении насилия к полицейским и приговорил к 9 годам колонии. По версии следствия, студент был пьян и устроил ссору.
2021-09-08T22:32:34+03:00
2021-09-08T22:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 08 сентября 2021
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