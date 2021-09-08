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22:32, 08 сентября 2021

Студент из США Тревор Рид, по словам его адвоката, помещен в штрафной изолятор мордовской колонии

Его защита выясняет, что произошло, сказала ТАСС адвокат Виктория Буклова. Она добавила, что сотрудники колонии также не разрешают ее подзащитному общаться по телефону с родственниками. Суд в Москве прошлым летом признал американца Тревора Рида виновным в применении насилия к полицейским и приговорил к 9 годам колонии. По версии следствия, студент был пьян и устроил ссору.  


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