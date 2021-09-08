Тело девочки-подростка, как сообщает МЧС, найдено на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске

Она стала третьей погибшей, судьба еще четырех женщин, которые остаются под завалами, неизвестна, передает ТАСС. Пострадали 17 человек. Взрыв прогремел этим утром в девятиэтажном доме. Обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Власти Ногинска решили объявить трехдневный траур.