РИА: Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября, заявил РИА Новости источник в движении «Талибан» (движение запрещено в РФ как террористическое).

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Алексей Малашенко назвал эту дату символичной. «То, что талибы проводят инаугурацию 11 сентября — это символично. И это такой своеобразный символ, который должен показать миру, что именно в этот день в Афганистане приходит к власти новое нормальное правительство — «давайте забудем то, что было, давайте поставит здесь точку». Вот начало было 11 сентября, и конец тоже 11 сентября. Это достаточно разумный ход, я не знаю, кто им подсказал, но выглядит красиво и эффектно», — сказал он.

Талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.