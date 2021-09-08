Тело Евгения Зиничева, погибшего на севере Красноярского края, доставили в Москву

Тело министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, погибшего на севере Красноярского края, доставили в Москву.

Для президента России Владимира Путина гибель Зиничева стала невосполнимой личной утратой. Глава государства выразил соболезнования близким погибшего. Зиничев более 10 лет служил личным адъютантов главы государства.

По официальной версии генерал погиб во время учений Норильске, спасая упавшего со скалы кинорежиссера Александра Мельника. РБК сообщает, что трагедия произошла в другом месте, в заповеднике на горном плато Путорана на одном из водопадов. Вместе с тем, интернет-издание «Ридовка», ссылаясь на неназванный источник, пишет о том, что цель поездки была туристической, а Мельник искал натуру для своего фильма. Издание настаивает на том, что вниз сорвался именно Зиничев, а режиссер пытался ему помочь. Подтверждения этой версии в других источниках нет.

Генерал возглавил МЧС три года назад. До этого 55-летний офицер был исполняющим обязанности губернатора Калининградской области и заместителем директора ФСБ.

Исполнять обязанности главы МЧС будет заместитель министра Александр Чуприян.