Издание «Медуза» узнало о строительстве в Москве здания для полиции стоимостью 10 миллиардов рублей

Как выяснили журналисты, оно будет предназначено для второго оперативного полка МВД, который известен разгонами акций протеста. В публикации отмечается, что в объявлениях о найме сотрудников в специцальное подразделение полиции подчеркивается, что на территории полка строят собственный жилищный фонд. Издание «Медуза» внесено властями в реестр иностранных агентов.