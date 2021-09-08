Издание «Медуза» узнало о строительстве в Москве здания для полиции стоимостью 10 миллиардов рублей

Как выяснили журналисты, оно будет предназначено для второго оперативного полка МВД, который известен разгонами акций протеста. В публикации отмечается, что в объявлениях о найме сотрудников в специцальное подразделение полиции подчеркивается, что на территории полка строят собственный жилищный фонд. Издание «Медуза» внесено властями в реестр иностранных агентов.
2021-09-08T21:32:59+03:00
2021-09-08T21:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 08 сентября 2021
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