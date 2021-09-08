В Белоруссии и России объявлен в розыск автор песни «Куда батька – туда я»

Фамилию известного в Витебске певца и спортивного чиновника Илью Смунева местные СМИ нашли базе розыска российского МВД. Портал «Народные новости Витебска» пишет, что он уехал из Белоруссии после допроса по делу другого чиновника. Белоруссию в последний год покинули многие граждане из-за жестокого подавления протестов против власти Александра Лукашенко. Смунев руководителя Белоруссии активно и публично поддерживал.