В Белоруссии и России объявлен в розыск автор песни «Куда батька – туда я»

Фамилию известного в Витебске певца и спортивного чиновника Илью Смунева местные СМИ нашли базе розыска российского МВД. Портал «Народные новости Витебска» пишет, что он уехал из Белоруссии после допроса по делу другого чиновника. Белоруссию в последний год покинули многие граждане из-за жестокого подавления протестов против власти Александра Лукашенко. Смунев руководителя Белоруссии активно и публично поддерживал.
2021-09-08T21:04:11+03:00
2021-09-08T21:04:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 08 сентября 2021
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