Суд приговорил бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского к семи годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского к семи годам колонии. Бизнесмена признали виновным в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Петрокоммерц». Всю эту сумму взыскали с подсудимого в рамках гражданского иска, передает ТАСС.
2021-09-08T21:02:45+03:00
2021-09-08T21:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 08 сентября 2021
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