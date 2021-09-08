Суд приговорил бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского к семи годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского к семи годам колонии. Бизнесмена признали виновным в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Петрокоммерц». Всю эту сумму взыскали с подсудимого в рамках гражданского иска, передает ТАСС.