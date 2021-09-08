В Москве в отделение полиции доставили трех участниц одиночных пикетов в поддержку СМИ

Они вышли к зданию Минюста с плакатами, на которых было написано «Нет иноагентов, есть журналисты». По информации издания «Медиазона», были задержаны три журналистки издания «Важные истории» Полина Ужвак, Алеся Мараховская и Ирина Долинина. Сайт «Важные истории», Алеся Мараховская и Ирина Долинина ранее были внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.
2021-09-08T21:01:58+03:00
2021-09-08T21:01:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 08 сентября 2021
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