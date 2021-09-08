Защита экс-министра Абызова обжалует решение суда о взыскании более 126 млн долларов

Защита экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова обжалует решение суда о взыскании более 126 млн долларов. Как сказал его адвокат Юлий Тай в эфире радиостанции «Эхо Москвы», доводы Генпрокуратуры были «несостоятельными».

«Сегодня состоялось решение, была оглашена только результативная ее часть, мы будем ждать мотивировочную часть решения, когда она появится, намерены обжаловать в Мосгорсуде, так как с этим решением суда мы категорически не согласны. Те доводы, которые излагала генеральная прокуратура, считаем их абсолютно надуманными и несостоятельными», — сказал он.

По словам Ю.Тая, Генпрокуратуре не удалось доказать ни один факт, предоставленные в суде. «Даже с точки зрения права их правовая позиция не выдерживает никакой критики. Так с моего доверителя взыскали повторно ту сумму, которую взыскали уже однажды в 2020 году, когда взыскали 32 млрд рублей, сегодняшняя сумма — это те же самые деньги, за то же самое нарушение они взыскали, что категорически запрещено», — отметил адвокат.

М.Абызов был арестован в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 г. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд руб.