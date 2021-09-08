МОК продолжает расследование по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Международный олимпийский комитет продолжает расследование по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщили в организации после заседания ее исполнительного комитета. На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка такой раскритиковала, и ее сняли с соревнований и против ее воли повезли в аэропорт, чтобы отправить в Белоруссию. Кристина Тимановская обратилась в японскую полицию, а затем получила убежище в Польше.