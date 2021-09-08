Ученик восьмого класса из села Ивановское написал об этом в соцсетях и выложил фото окровавленного уха. По словам школьника, директор при этом его обозвал оскорбительным обозначением гомосексуалов. Сам директор этот отрицает.
СК в Курской области начал проверку сообщений школьника о том, что директор вырвал ему серьгу из уха
Ученик восьмого класса из села Ивановское написал об этом в соцсетях и выложил фото окровавленного уха. По словам школьника, директор при этом его обозвал оскорбительным обозначением гомосексуалов. Сам директор этот отрицает.